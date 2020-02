Incidente a Fiumicino: morto 22enne, il cordoglio del sindaco Montino - Terzo Binario News

“Desidero porgere le mie più profonde condoglianze alla famiglia di Fiumicino che questa notte ha perso il proprio figlio, di soli 22 anni, a causa di un brutto incidente mortale in via dell’Oro nei pressi dell’aeroporto. E’ una tragedia indescrivibile quando si spezza una giovane vita. Mando a loro e agli amici del ragazzo tutto il mio affetto”. Così il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Un abbraccio forte anche all’amico che era in macchina con lui e ora è ricoverato in ospedale e alla sua famiglia che sta vivendo ore di apprensione. Auguro per lui una pronta guarigione”.