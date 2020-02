Incidente a Fiumicino, auto si schianta contro il palo: morto 22enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Fiumicino. Un’auto, una Mazda MX5 – per cause in corso di accertamento – si è schiantata contro un palo. All’interno de veicolo si trovavano due persone: il conducente di 22 anni è morto, il passeggero (un ragazzo del 1996) è stato estratto dalle lamiere e accompagnato all’ospedale, al San Camillo, in codice rosso.

Il sinistro è avvenuto alle 2,30 di lunedì 10 febbraio, in via Arturo Dell’Oro. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e la Polizia stradale, per i rilievi del sinistro.