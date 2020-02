Incidente a Fiumicino: auto investe pedone, 70enne in ospedale con l'elisoccorso - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Fiumicino. Per cause in corso di accertamento un’auto – condotta da una donna – ha investito un 70enne. L’episodio è accaduto alle 10,30 di giovedì 6 febbraio in via Coni Zugna, all’altezza di via Passo Buole.

L’anziano è stato trasportato in codice rosso, con l’elisoccorso, all’ospedale San Camillo. La donna è stata sottoposta agli accertamenti di rito (alcolemici e tossicologici). I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Fiumicino.