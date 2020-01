Incidente a Fiumicino. L’episodio è avvenuto in via dell’Aeroporto intorno alle 11 di venerdì 10 gennaio. Secondo quanto appreso, per cause in corso di accertamento, sono cinque le vetture coinvolte.

Quattro i feriti in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia: questa la conferma da parte del 118. Congestionata la viabilità in direzione Aeroporto.

Rilievi affidati alla Polizia locale.