Incidente a Corso Trieste, morta Serena Greco - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Trentotto anni, sposata, madre di due figli. Serena Greco è morta venerdì 23 ottobre poco dopo essere stata trasportata al Policlinico Umberto I, a seguito di incidente avvenuto su Corso Trieste, all’altezza di via Nomentana, intorno alle 16.

Serena Greco era bordo di uno scooterone. Nell’impatto è rimasto ferito anche un uomo, in sella a un altro motoveicolo e condotto in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Sulla dinamica del sinistro gli agenti della Polizia locale Gruppo II stanno effettuando ulteriori accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio, non è escluso il coinvolgimento di un altro veicolo.

Nel frattempo, sul sito di Federscherma è arrivato il messaggio di cordoglio per la scomparsa della giovane donna: “Una tragedia ha sconvolto il mondo della scherma. Un incidente stradale ha strappato Serena Greco all’affetto del marito, dei figli, di tutta la scherma italiana. Serena Greco, 38 anni, salernitana, dopo aver calcato le pedane da atleta e poi anche da arbitro, trasferitasi a Roma per seguire il marito, ha curato a lungo la segreteria del Club Scherma Roma. La sua scomparsa lascia attonita e sconvolta la grande famiglia della scherma italiana, che rimane orfana di un sorriso sempre acceso”.