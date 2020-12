Incidente a Corso Trieste: due agenti della Polizia locale investiti da una Smart - Terzo Binario News

Incidente a Corso Trieste. Poco dopo le 17 di martedì 15 dicembre due agenti della Polizia locale gruppo II Parioli – rispettivamente di 58 e 44 anni – sono stati investiti, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, da una Smart condotta da una donna, che dopo l’urto si è fermata. I caschi bianchi hanno riportato diverse lesioni ma non sono in pericolo di vita: entrambi sono stati trasportati al Policlinico Umberto I in codice arancione.

⛔ STRADA CHIUSA al traffico tra Via Chiana e Piazza Trasimeno >Nomentana#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 15, 2020

Al momento sono in corso i rilievi del sinistro da parte del personale dei carabinieri (sezione infortunistica del Nucleo radiomobile). Corso Trieste, nel tratto tra via Chiana e piazza Trasimeno, è stato chiuso al traffico per il tempo degli accertamenti del caso. Il dirigente del Gruppo Parioli, Donatella Scafati, é sopraggiunta per sincerarsi delle condizioni dei due agenti.

