Incidente a Corso Francia, morte Gaia e Camilla: Pietro Genovese positivo a droga e alcol - Terzo Binario News

Gli esami eseguiti al Policlinico Umberto I su Pietro Genovese, il 20enne alla guida della Renault Koleos che ha investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, hanno dato risultato positivo sia al test alcolemico che tossicologico. Questo quanto riferito in serata dalla Polizia locale di Roma Capitale.

Solo i successivi esiti degli ulteriori esami, che perverranno nei prossimi giorni, potranno stabilire i parametri, tipologia ed il livello di sostanze rinvenute. Il cellulare del 20enne, figlio del regista Paolo Genovese, è stato sequestrato.

Le indagini condotte dai caschi bianchi del Gruppo Parioli, coordinati dalla dirigente dottoressa Donatella Scafati, sono in corso per approfondire gli aspetti legati al tragico evento. Da chiarire, quindi, le eventuali responsabilità e l’esatta dinamica dell’episodio. Al vaglio alcune testimonianze, nonché la visione delle immagini di videosorveglianza.

Il personale é al lavoro per raccogliere e accertare ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti. “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre” sono state le parole di Paolo Genovese all’Ansa.

La procura, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.