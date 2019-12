Incidente a Corso Francia, morte Camilla e Gaia: il cordoglio del Liceo De Sanctis - Terzo Binario News

Gaia Romagnoli e Camilla Von Freymann: questi i nomi delle 16enni morte nell’incidente avvenuto a Corso Francia domenica 22 dicembre, intorno a mezzanotte e trenta. Le due ragazzine sono state investite da una Renault Koleos, condotta da un 20enne. I rilievi sono stati affidati dalla Polizia locale del Gruppo II Parioli.

La procura – è un atto dovuto – ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il giovane al volante dell’auto, che si è subito fermato al momento del sinistro, è stato sottoposto anche agli accertamenti del caso.

Il Liceo Gaetano De Sanctis ha espresso così il suo cordoglio: “Questa notte Camilla e Gaia del 3 CL della sede di Via Serra sono morte in un assurdo incidente. Si tratta di uno tragico shock per le famiglie e per tutta la comunità del De Sanctis. La preside, il consiglio di istituto, i professori, la segretaria e tutto il personale amministrativo, il personale Ata e tutti gli studenti abbracciano, addolorati e attoniti, le famiglie delle due ragazze. Siamo vicini con tutto il nostro affetto anche agli amici e ai compagni di Gaia e Camilla. Non ci sono parole per spiegare quello che stiamo vivendo. Rimangono solo il nostro silenzio e il nostro pianto disperato”.