Incidente a Ciampino: auto ribaltata dopo urto con veicolo in sosta - Terzo Binario News

In mattinata auto “cappottata” su viale Kennedy

di Claudio Bellumori

Incidente a Ciampino. Nel pomeriggio di lunedì 14 giugno una vettura, dopo aver colpito un veicolo in sosta, si è ribaltata lungo via di Morena. Al volante una signora che è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata.

Ciampino. Prestare attenzione su via di morena causa incidente stradale. Polizia Locale sul posto. Si consiglia percorsi alternativi — Polizia Locale Ciampino 00043 (@pl_ciampino) June 14, 2021

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale, con il personale coordinato dal comandante Roberto Antonelli. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, tra le ipotesi non è escluso che la conducente – uscita da via Luigi Bleriot – possa aver avuto un malore.

Auto ribaltata a Ciampino: l’altro episodio

Nella giornata odierna un’altra auto – una Toyota Yaris – si è ribaltata a Ciampino. È accaduto intorno alle 12 su viale Kennedy, all’altezza della scuola Leonardo da Vinci. All’interno dell’abitacolo un uomo di 85 anni, soccorso in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio.

Nell’occasione, da un primo accertamento del sinistro, l’uomo a bordo della Toyota non si sarebbe accorto che il mezzo che aveva davanti, un furgone, stava svoltando in direzione di uno smorzo presente in zona. Così ha sterzato ma l’automobile si è cappottata.