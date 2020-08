Incidente a Cesano: donna trasportata all'ospedale di Bracciano - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via della Stazione di Cesano, all’altezza di via Braccianese: l’episodio è avvenuto alle 10,10 di giovedì 6 agosto. Una donna è stata trasportata in codice 3 all’ospedale di Bracciano.

Secondo quanto appreso, il sinistro ha coinvolto una Renault Megane, una Renault Clio, una Opel Corsa e una Renault Master.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XV Cassia: ai caschi bianchi il compito di ricostruire con esattezza quanto accaduto.