Incidente a Cerveteri: scontro tra due auto, tra i feriti una bambina - Terzo Binario News

Incidente a Cerveteri. Per cause in corso di accertamento, sulla via Doganale, si è verificato lo scontro frontale tra due vetture. L’episodio è avvenuto alle 9,15 di venerdì 10 gennaio. Una persona è stata estratta da uno dei due mezzi: tra i feriti coinvolta anche una bambina, sottoposta agli accertamenti medici del caso.

Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi di rito.