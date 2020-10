Incidente a Castel di Leva: due feriti - Terzo Binario News

Due vetture coinvolte, danneggiato palo dell’illuminazione poi sostituito dai tecnici

di Claudio Bellumori

Incidente in via Castel di Leva, all’incrocio di via Antonio Zanoni. Il sinistro è avvenuto alle 17,35 di domenica 4 ottobre. Due le vetture coinvolte: una Ford Fiesta e una Peugeot 308.

Due i feriti: una donna in codice azzurro e un uomo in codice arancione. Nell’impatto un palo dell’Acea è stato parzialmente abbattuto. Successivamente la ditta ha sostituito il lampione.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo IX Eur: ai caschi bianchi in compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Durante i rilievi è stato disposto il senso unico alternato su via Castel di Leva, incrocio via Antonio Zanoni.