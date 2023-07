Incidente in zona Castel di Guido. Per cause in corso di accertamento alle 20,30 di lunedì 17 luglio si è verificato uno scontro tra una moto e un’auto. Il centauro, un 25enne romano, è morto. L’episodio è avvenuto in via del Fontanile di Mezzaluna in direzione via Aurelia.

La dinamica è al vaglio dei caschi bianchi. Sul posto la Polizia locale di Fiumicino.