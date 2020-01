Incidente a Casetta Mattei: pedone investito da auto, grave anziano - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Casetta Mattei, all’altezza del civico 79. Per cause in corso di accertamento un 89enne e’ stato investito da una Fiat Panda, con al volante un 78enne. Il pedone e’ stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso, invece il conducente del veicolo e’ stato soccorso in codice giallo. L’episodio e’ avvenuto poco dopo le 18 di martedì 14 gennaio.

Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo Marconi, che dovrà verificare l’esatta dinamica del sinistro.