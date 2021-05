Incidente a Casal Bertone: ferita 32enne, trasportata in ospedale in codice rosso - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Casal Bertone. L’episodio è avvenuto alle 19,50 di giovedì 6 maggio in via Alberto Pollio, all’altezza di piazza Tommaso de Cristoforis.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto uno scooter Sym Symphony e una Alfa Romeo 147. Una 32enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni (come riferito a Terzo Binario da fonti del 118).

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino. La strada è rimasta chiusa fino alle 20,40.