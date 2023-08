Incetta di medaglie per la manzianese Ilaria Cipolletti agli Europei di Salvamento in Polonia • Terzo Binario News

“Durante gli Europei Youth di Salvamento che si sono svolti in Polonia, dal 20 al 26 agosto, la nostra Ilaria Cipolletti ha brillato con la Nazionale Italiana di Salvamento.

3 medaglie vinte:

ORO nella staffetta manichino, con nuovo record del mondo giovanile

ARGENTO nella 100m trasporto manichino con pinne

ARGENTO nella staffetta del SERC Mixed

I primi 3 giorni le gare si sono svolte in piscina a Gorzów Wielkopolski e successivamente in mare a Międzyzdroje.

Non possiamo fare altro che congratularci nuovamente con questo giovane talento che continua a portare alta la bandiera italiana!”

Lo si legge sul profilo social del Comune di Manziana

