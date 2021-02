Incendio al Trullo: sul posto pompieri e Polizia - Terzo Binario News

Incendio al Trullo. È accaduto mercoledì 24 febbraio intorno alle 17 in via Fanella.Le fiamme sono divampate in una palazzina.

Non ci sono stati feriti né intossicati. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia.

Questa la nota dei Vigili del fuoco

In data odierna alle ore 16.30 circa La Sala Operativa VVF del Comando di Roma ha inviato in Via della Fanella al civico 3, due Squadre VVF, due Autobotti, una Autoscala, il Carro Autoprotettori, il Carro Teli, il Capo Turno Provinciale ed il funzionario di servizio per un incendio appartamento.

Le squadre VVF giunte sul posto mentre provvedevano ad estinguere l’incendio ormai generalizzato su tutto il primo piano, che vedeva coinvolti ulteriori due appartamenti e parzialmente anche uno studio medico, evacuavano l’intero edificio composto da tre piani con l’ausilio dell’autoscala per un totale di 12 appartamenti.

Dato il molto fumo alcune venivano persone assicurate ai sanitari del 118 per una leggera intossicazione.

Sul posto il 113 il 112 ed i Vigili di Roma Capitale.

In via provvisoria veniva reso inagile tutto il fabbricato, fino alla completa messa in sicurezza dell’edificio.