Su loro avvistamento, il Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri sta intervenendo su un grande incendio di sterpaglie e quasi interfaccia, località I Terzi.

Sul posto stiamo operando con 3 equipaggi AIB e il supporto dell’autobotte da 10.000 litri.

Per il momento non ci sono altri reparti in attività.

Altro weekend di fuoco per i volontari del Gruppo Comunale insieme ai Vigili del Fuoco, presenti con due unità.