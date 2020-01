Incendio a Tor Cervara: 50 auto in fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Tor Cervara. Le fiamme hanno avvolto 50 auto nel piazzale antistante a una autocarrozzeria, in via Comasta. Il tutto è avvenuto venerdì 17 gennaio poco dopo le 4 .

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, il Carro Autoprotettori e il Capo Turno Provinciale. Il personale dei pompieri ha provveduto a circoscrivere l’incendio, evitando il coinvolgimento di tutte le vetture parcheggiate.

Al termine dell’intervento rimanevano coinvolte circa 50 autovetture tra quelle distrutte dalle fiamme e quelle danneggiate dal calore. Non ci sono persone ferite o intossicate.

Indagini in corso da parte dei carabinieri – presenti con i militari della stazione Roma Tor Sapienza – per stabilire le cause del rogo.