Incendio sull'Aurelia, la consolare riaperta al traffico - Terzo Binario News

Aggiornamenti sull’incendio in via Aurelia: pattuglie della polizia locale dei Gruppi XII e XIII, impegnate dalle prime ore del pomeriggio nella gestione della viabilità nella zona, hanno potuto procedere ora, per fine emergenza, alla riapertura dell’Aurelia in entrambe le direzioni.

Si comunica che sono quattro gli agenti intossicati , mentre una quinta agente ha riportato una leggera ustione.

Anche Anas fa sapere che la consolare è stata riaperta al traffico.