In Via del Foro Italico civ. 605, altezza via Foce dell’Aniene , ore 12,10 circa é in atto un incendio all’interno dell’area di un autodemolitore.

Sul posto gruppi Parioli, Cassia e Nomantano della Polizia Locale, per viabilità causa fumo intenso.

Chiusa Via del Foro Italico in ambo i sensi di marcia. Allertata stazione Roma – Viterbo per interruzione servizio del treno.