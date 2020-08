Incendio sulla Portuense: sterpaglie in fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Portuense, all’altezza del civico 293, incrocio via Bartolomeo Cristofori. Le fiamme sono divampate lunedì 24 agosto intorno alle 19 e hanno interessato sterpaglie.

Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo e tre pattuglie della Polizia locale Gruppo XI Marconi, per chiusure stradali e viabilità.

“Purtroppo la mancata gestione, monitoraggio, programmazione interventi, manutenzione e sfalcio vegetazione dei terreni, anche privati, può generare degli incendi pericolosi che destabilizzano le abitazioni e la viabilità circostante. Sarà mia cura richiedere i verbali delle operazioni dei Vigili del fuoco e della Polizia locale Gruppo XI Marconi, al fine di verificare e definire le responsabilità in danno alla cittadinanza”. Così in una nota Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI.

Foto Valerio Garipoli