Incendio sulla A12, i pompieri spengono le fiamme nello spartitraffico - Terzo Binario News

Al km 50 intervento dei Vigili del Fuoco e della Polstrada in direzione Roma

Alle ore 14:00 circa i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il km 50 dell’autostrada A12, causa presenza di fiamme all’interno dello spartitraffico.

I fumi prodotti dalla combustione creavano problemi alla circolazione. I VVF sul posto hanno estinto il fuoco e messo in sicurezza l’area.

Sul posto Polizia Stradale per la viabilità e due mezzi di Autostrade per l’Italia. Traffico rallentato in direzione Roma senza particolari disagi.