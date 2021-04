Incendio su viale Tiziano: furgone in fiamme, danneggiata anche un'auto - Terzo Binario News

Incendio su viale Tiziano. Pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per garantire la sicurezza della circolazione e delle persone, all’altezza del civ 79, dove per cause ancora da accertare intorno alle 9;30 un furgone in sosta ha preso fuoco. L’episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 20 aprile.

Le fiamme hanno danneggiato anche un’autovettura. Non ci sono feriti. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e che stanno ricostruendo le cause di quanto accaduto.