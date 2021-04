Incendio nell'androne del palazzo: stabile evacuato - Terzo Binario News

Una 19enne trasportata all’ospedale Sant’Eugenio per accertamenti

Incendio nell’androne del palazzo. È quanto accaduto su viale Ignazio Silone, all’altezza di via Enrico Pea, intorno alle 16 di martedì 13 aprile. Secondo una prima ricostruzione, si è verificato il corto circuito di un quadro elettrico.

Sul posto i Vigili del fuoco, le pattuglie gli agenti del distretto Esposizione e del commissariato Tor Carbone, più il personale del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Non ci sono stati feriti. Solo una ragazza di 19 anni è stata trasportata per accertamenti al Sant’Eugenio in codice verde: la giovane, infatti, è rimasta lievemente intossicata.

Durante le operazioni del caso, lo stabile – poi dichiarato agibile – è stato momentaneamente evacuato. Al momento non si è resa necessaria assistenza alloggiativa. Tanto fumo sulle scale dell’immobile: ai condomini, una volta rientrati, è stato consigliato di riaprire le finestre.

c.b.