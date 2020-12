Incendio su viale di Castel Porziano: bus Atac in fiamme, vettura in servizio da 18 anni - Terzo Binario News

“Per ragioni ancora da accertare stamane intorno alle 6,30 si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 06 mentre svolgeva servizio lungo via di Castel Porziano”. Questo quanto riferito da Atac in una nota in merito all’episodio avvenuto mercoledì 30 dicembre.

[AGG] 🔥🚗#veicoloinfiamme – Viale di Castel Porziano altezza Via Salorno



⛔CHIUSURA di Viale di Castel Porziano tra Via Luigi Torchi e Via Salorno#luceverde https://t.co/VQGolU6xjW — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 30, 2020

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da 18 anni.

Francesco Bucci (Commissione Trasparenza e Legalità consulta provinciale studentesca Roma) esponente di Fratelli d’Italia ha scritto su Facebook: “Stamattina su viale di Castel Porziano, un altro Flambus, sul posto Polizia di Stato, vigili del fuoco e Polizia locale. A loro va il nostro ringraziamento per l’intervento che hanno svolto”. E ancora: “Per questa giunta Raggi- Di Pillo non ci sono né parole né tantomeno scusanti, avete ridotto la città eterna uno schifo e grazie alla vostra mancanza di manutenzione non garantire la sicurezza neanche ai vostri dipendenti”.

Foto Facebook Francesco Bucci