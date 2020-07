Incendio sterpaglie tra via Malagrotta e via di Casal Lumbroso - Terzo Binario News

Incendio sterpaglie nella zona compresa tra via Malagrotta e via di Casal Lumbroso. Questo quanto avvenuto intorno alle 16,30 di martedì 14 luglio. Presente una pattuglia della Polizia locale del XII Gruppo Monteverde che, durante un servizio vigilanza sul territorio ha avvistato il rogo.

Data la rapida propagazione delle fiamme, gli agenti – in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco subito allertati – si sono attivati per mettere in sicurezza l’area, circoscrivendo la zona.

Sul posto sono sopraggiunte in ausilio altre pattuglie dei caschi bianchi che stanno gestendo la viabilità anche presso lo svincolo del GRA Casal Lumbroso/via del Pescaccio il quale, per motivi di sicurezza, è stato chiuso in ingresso su via Casal Lumbroso, causa fumo e fiamme che lambiscono la strada.