Incendio Piazza della Marina: bus Atac in fiamme, era in servizio da 17 anni - Terzo Binario News

Incendio all’altezza di piazza della Marina. Alle 10,30 circa di venerdì 4 giugno intervento pattuglie polizia locale II Gruppo Parioli per incendio su bus Atac linea 2.

Al momento non si registra alcun ferito né intossicato. Il conducente del mezzo è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri prima delle fiamme. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata e stanno provvedendo ad agevolare la viabilità nella zona anche con l’ausilio di alcune pattuglie del GPIT sopraggiunte in ausilio.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che stanno provvedendo alle operazioni di spegnimento.

Atac in una nota ha detto: “Per ragioni da accertare, mentre viaggiava all’altezza di via Azuni si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sostitutivo della linea 2. L’autista ha provato a spegnere le fiamme e poi ha allertato i vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio da 17 anni”.