Incendio nel bed & breakfast: appartamento inagibile - Terzo Binario News

In data odierna la sala operativa del comando di Roma ha inviato tre squadre dei Vigili del fuoco con l’ausilio di due autobotti, l’autoscala il carro teli il carro autoprotettori, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale, in Via Gualtiero Serafino, 8 a Roma, per un incendio di un appartamento al quarto piano adibito a bed and breakfast.

L’appartamento dopo lo spegnimento è stato dichiarato inagibile.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per quanto di competenza.

Pubblicato sabato, 27 Febbraio 2021 @ 18:25:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA