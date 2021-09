Alle ore 12:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre operative (10A e 12A), due autobotti (AB10 e AB32) e un’autoscala in Via Aci Catena, 41 per l’incendio di una porzione di un villino bifamiliare in corso di costruzione.

Le fiamme, partite da sterpaglie adiacenti l’abitazione, hanno distrutto una parte del villino e il garage sottostante.

Non ci sono persone coinvolte.