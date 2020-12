Incendio in via Val Gardena: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio in via Val Gardena. Le fiamme hanno interessato due stanze in un appartamento posto al quarto piano di una palazzina. L’episodio – per cause in corso di accertamento – è accaduto venerdì 25 dicembre.

Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Ponte Milvio. La proprietaria dell’abitazione ha riportato lievi ustioni alle mani ed è stata accompagnata all’ospedale San Pietro-Fatebenefratelli.

Non sono stati riscontrati problemi strutturali.

c.b.