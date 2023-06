Incendio in via Tiberina • Terzo Binario News

Incendio in via Tiberina. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 14 di mercoledì 7 giugno in un deposito parcheggio auto a cielo aperto. Una persona risulterebbe ustionata.

Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, due autobotti e il carro schiuma. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata.