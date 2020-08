Incendio in via Reggio Emilia: fiamme nell'appartamento - Terzo Binario News

Incendio in via Reggio Emilia. Le fiamme – per cause in corso di accertamento – sono divampate al sesto piano di una palazzina disposta su sette livelli. L’episodio è avvenuto mercoledì 26 agosto poco prima delle 9.

Presenti i Vigili del fuoco della sede centrale(1a) con ausilio dell’autoscala, la botte di Prati (ab9) e il carro autoprotettori (ta6).

Nessuna persona è rimasta coinvolta: le fiamme, secondo quanto riferito dai pompieri, sono partite dalla camera da letto e poi sono propagate in tutte le stanze.