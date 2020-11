Incendio in via Quarto Mascherone, civico 352, a Roma. Il rogo – dalle 18 di martedì 3 novembre – ha interessato una villetta. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco (31A e 25A).

Nel rogo ha perso la vita una donna, mentre il marito è stato trasportato in condizioni serie dal 118 interveuto sul posto.

