Incendio in via Ostiense: fiamme nel ristorante - Terzo Binario News

Incendio in via Ostiense, all’altezza del civico 136. Alle 4 di mercoledì 28 ottobre otto squadre dei Vigili del fuoco, tra le quali tre autobotti provenienti dalle sedi di Ostiense, La Rustica e Tuscolano II, sono intervenute a seguito di incendio attività di ristorazione denominata ” I Malavoglia”.

La sala operativa dei pompieri è stata allertata dalla chiamata della Polizia, presente con gli agenti del Reparto Volanti. Il rogo – le cui cause sono in corso di accertamento – è stato attaccato su più fronti, per evitate la propagazione ad altre strutture.

La zona è stata interdetta al traffico. In corso le operazioni di spegnimento e di verifiche strutturali alla presenza del funzionario di servizio.