Incendio in via Nomentana, all’altezza del civico 1216. Martedì 22 giugno – alle ore 3,40 circa – i Vigili del fuoco del Nomentano (6/A) e la botte (AB/6) sono intervenuti per un rogo che ha interessato un’attività commerciale.

I pompieri hanno estinto le fiamme partite nella parte esterna di un ristorante per poi propagarsi all’interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta.