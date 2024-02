Incendio in via Nicola Maria Nicolai: quattro auto a fuoco • Terzo Binario News

Sul posto carabinieri e Vigili del fuoco. Indagini in corso sulle cause del rogo

Incendio in in via Nicola Maria Nicolai, a Roma. Verso le 22 di sabato 10 febbraio, su segnalazione giunta al 112, i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso sono intervenuti per un rogo che ha interessato 4 autovetture in sosta in un area di parcheggio li presente.

Sul posto e intervenuto personale dei Vigili del fuoco che ha domato le fiamme. Al momento non si conoscono le cause e sono in corso indagini volte a chiarirle.