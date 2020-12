Incendio in via Manlio Torquato. L’episodio è avvenuto poco dopo le 22 di lunedì 14 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, il rogo è divampato a casa di un corto circuito registrato in un appartamento.

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e gli agenti del commissariato Appio Nuovo.

c.b.