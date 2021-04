Incendio in via Licenza: vasta colonna di fumo - Terzo Binario News

La Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Tiburtino, è intervenuta verso le 13, 15 in ausilio ai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza di uno stabilimento, all’interno di un’area privata, colpito da un incendio, in via Licenza.

Presente una vasta colonna di fumo, ma al momento non ci sono problemi legati alla viabilità nella zona. Sul posto anche i carabinieri della stazione Roma San Basilio.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre VVF 10/A 12/A 6/A con il supporto di due Autobotti del carro schiuma del carro auto-protettori del Funzionario e del Capo Turno.

Secondo quanto detto dai pompieri, risultano alquanto difficoltose le operazioni di spegnimento, essendo ormai l’incendio generalizzato a causa dell’alta infiammabilità delle merci in deposito.