Incendio in via Lamporecchio: intervento dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Incendio in via Lamporecchio. Alle 17,30 di martedì 26 gennaio le fiamme sono divampate in un appartamento posto al terzo piano di uno stabile.

I vigili del fuoco – presenti con le squadre 11A dell’Eur, e 7A di Ostiense, AB/9, il Carro Teli e il Capoturno Provinciale – hanno immediatamente portato in luogo sicuro più persone.

Secondo quanto riferito, nessuna di loro è in gravi condizioni. I pompieri hanno poi provveduto al completo spegnimento del rogo e all’evacuazione del fumo nei piani soprastanti.