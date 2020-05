Incendio in via Isole Pelagie, morta 90enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Isole Pelagie. Le fiamme sono divampate in un appartamento, al terzo piano di un palazzo: una donna di 90 anni è stata trovata morta. Sul posto gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, del Reparto Volanti e della Polizia locale Gruppo III Nomentano. L’episodio è avvenuto alle 17,30 di mercoledì 6 maggio.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. In corso accertamenti sulle cause del rogo, domato dai vigili del fuoco: non è escluso che possa essere scaturito da una sigaretta.