Incendio in via Gregorio XI, rifiuti in fiamme. Lega: "Gesti di esasperazione" - Terzo Binario News

“Per la seconda volta dall’inizio del 2020, ieri sera intorno alle ore 21:30, ai cassonetti di via Gregorio XI (in zona Aurelio-Boccea) è stato appiccato il fuoco. L’immondizia era strabordante e ricopriva praticamente tutto il marciapiede, impedendo il passaggio delle persone”. Così Angelo Belli e Francesco Collarino, coordinatori della Lega nel Municipio XIII, nel commentare quanto accaduto martedì 7 gennaio.

“Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e scongiurare il rischio di esplosione delle auto parcheggiate nelle vicinanze. Si è ripetuto lo stesso scenario già visto il 2 gennaio scorso, i miasmi dei rifiuti non raccolti lasciati marcire sotto le abitazioni, portano purtroppo a compiere gesti di esasperazione – hanno evidenziato – sono gesti deplorevoli che possono causare vittime, ma denunciano uno stato di abbandono e degrado che i romani non meritano”.

“Ad intervenire sono le forze dell’ordine, i pompieri e noi del coordinamento Lega che spesso, con scope e pale, facciamo pulizia almeno dei marciapiedi per permettere il transito delle persone. Ma l’amministrazione comunale e quella municipale – hanno concluso – se non vogliono farsi carico delle loro competenze e continuano imperterrite a non vedere che nei quartieri c’è un’emergenza di igiene e di decoro urbano, perché non si dimettono invece di umiliare Roma in questo modo?”.