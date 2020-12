Incendio in via Giovan Battista Gandino: fiamme in appartamento, salvato cane - Terzo Binario News

Incendio in via Giovan Battista Gandino. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate in un appartamento (poi dichiarato inagibile) posto al primo piano di una palazzina disposta su sette livelli. L’episodio è accaduto alle 4,41 di martedì 22 dicembre.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Monte Mario (8/A) e la Polizia. Il personale intervenuto ha tratto in salvo un cane rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione che bruciava . Presenti in ausilio dei pompieri anche l’APS di Prati (9/A) ,l’autoscala (AS/1) ,l’autobotte (AB/9),il carro autoprotettori (TA/6).

Una volta estinto il rogo e messa in sicurezza l’area interessata, il funzionario di guardia(URG/1) ha deciso di inibire il locale interessato alle fiamme e quello soprastante. Una donna ha riportato lievi ustioni agli arti superiori ed è stata trasportata in codice giallo al San Carlo di Nancy.

c.b.