Incendio in via Genova: in fiamme canna fumaria - Terzo Binario News

Alle ore 13.25 ca. è intervenuta la squadra 1A dei Vigili del fuoco per incendio canna fumaria all’interno di una pizzeria in Via Genova.

La densa nube di fumo ha interessato la via in questione ed alcuni locali ad uso ufficio adiacenti. Non ci sono intossicati ne feriti.

I Vigili del Fuoco hanno tolto momentaneamente l’energia elettrica all’attività commerciale ed estinto il principio di incendio tramite getto d’acqua ad alta pressione. Polizia di stato presente sul posto.