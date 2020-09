Incendio in via Francesco Menzio, la tra Via del Mare e via Cristoforo Colombo. Intorno alle 15 di lunedì 14 settembre due squadre dei Vigili del Fuoco (13A e 28A) e una autobotte (AB13), sono intervenute per un rogo di sterpaglie che ha coinvolto parzialmente il deposito di materiale edile adiacente.

Non risultano persone intossicate dal fumo. Sul posto anche 5 moduli della protezione Civile, in supporto ai pompieri.