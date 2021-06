Incendio in via Filippo Meda: fiamme distruggono camper e auto - Terzo Binario News

Incendio in via Filippo Meda. L’episodio è accaduto alle 20,07 di mercoledì 2 giugno. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno avvolto un camper e altre due auto che si trovavano parcheggiate nelle immediate vicinanze. Il proprietario del caravan non è stato rintracciato, mentre i titolari degli altri due veicoli sì e hanno riferito di non aver mai subito minacce.

Presenti i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Sant’Ippolito. Il rogo ha danneggiato anche un trasformatore della cabina Acea.

c.b.

Foto Facebook Gruppo Beltramelli Meda Portonaccio