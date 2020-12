Incendio in via Federico Mastrigli: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio in via Federico Mastrigli, all’altezza del civico 15. È quanto accaduto martedì 22 dicembre alle 2,39. Le fiamme sono divampate, per cause in corso di accertamento, nella camera da letto di un appartamento posto nel seminterrato di una palazzina.

All’interno del locale si trovavano tre persone, che non hanno riportato ferite. L’abitazione interessata dal rogo è stata dichiarata inagibile. Alcune persone, durante le operazioni di spegnimento, sono scese in strada.

Presenti sul posto anche il personale di autoscala (AS/1), carro autoprotettori (TA/6), l’autobotte (AB/9) , 118 e Polizia.

