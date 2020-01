Incendio in via Don Primo Mazzolari: fiamme nell'ex centro anziani - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Don Primo Mazzolari, nella zona di Villaggio Falcone. Per cause in corso di accertamento un frigorifero è stato avvolto dalle fiamme: questo quanto accaduto alle 16,30 di mercoledì 1 gennaio.

Il rogo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, è divampato all’interno dell’ex centro anziani. Non ci sono stati feriti.

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia, presente con gli agenti del commissariato Torpignattara e del Reparto Volanti.