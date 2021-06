Incendio in via di Casal del Marmo: interessate sterpaglie più un'area deposito con furgoni e auto - Terzo Binario News

Incendio in via di Casal del Marmo. L’episodio è accaduto intorno alle 16,40 di giovedì 3 giugno. Il rogo, dalle prime informazioni raccolte, ha interessato sterpaglie e un’area adibita a deposito, con all’interno auto e furgoni.

Al momento, come riferito dai pompieri, non risultano feriti. Le fiamme hanno lambito anche un’officina meccanica adiacente l’area, ma la squadra messa a protezione di tale attività è riuscita a non far propagare le lingue di fuoco.

In totale stanno intervenendo tre APS, tre autobotti, l’AS 11, il carro autoprotettori ed il funzionario di servizio con il capo turno provinciale. Presenti anche i carabinieri della stazione Roma Casalotti.