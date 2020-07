Incendio in via di Boccea: bruciano sterpaglie, zone senza corrente - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via di Boccea, altezza via Nazareth: bruciano sterpaglie. È quanto accaduto dalle 14,30 di martedì 14 luglio. Alcune zone sono rimaste senza corrente: secondo quanto appreso, l’elettricità è stata tolta in via precauzionale per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause al momento sono imprecisate.

Il fumo nero che si è alzato in cielo è stato notato in più zone: Torrevecchia, Casalotti, Primavalle, Piazza Igea, Montespaccato.

Sul posto presenti i Vigili del fuoco, la Polizia locale con le pattuglie del Gruppo Aurelio, i carabinieri della stazione Roma Montespaccato e della stazione Roma Madonna del Riposo.

Semafori non attivi – poi ripristinati, da capire se collegati all’assenza di corrente legata al rogo – sono stati segnalati in piazza dei Gireconsulti, zona Cornelia e in via Mattia Battistini, all’altezza di via Ennio Bonifazi.

Difficoltà alla circolazione a Primavalle – via Pietro Bembo, largo Sacconi – e in via di Boccea causa fumo. Qui sono state inviate le vetture dei caschi bianchi del Gruppo XIV Monte Mario.

Foto Angelo Belli